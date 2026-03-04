Scritte vandaliche in centro storico un’offesa alla storia di una città ostaggio di violenza e degrado

Nel centro storico di Parma sono apparse scritte vandaliche che danneggiano gli edifici e la memoria della città. La presenza di atti di vandalismo si somma a un clima di degrado che coinvolge zone della città, dove la tolleranza verso questi episodi sembra aumentare. Le autorità hanno preso atto della situazione, senza ancora intervenire in modo deciso.

"Il degrado chiama degrado. E quando lo si tollera, lo si alimenta. Quanto sta accadendo a Parma non può più essere minimizzato o mascherato dietro parole rassicuranti. Le scritte vandaliche che stanno invadendo il centro storico e l'Oltretorrente non sono cultura: sono vandalismo puro. Sono un'offesa quotidiana alla storia, all'identità e al decoro della città Quello a cui stiamo assistendo non è street art, non è espressione artistica, non è cultura urbana. È puro vandalismo. È un'offesa quotidiana a Parma e alla sua storia" dichiarano il capogruppo Pietro Vignali e la consigliera e pesidente di Missione Parma Virginia Chiastra. "Ogni anno accogliamo migliaia di visitatori che si trovano davanti a uno spettacolo indegno, degno delle peggiori periferie degradate di una qualsiasi metropoli.

