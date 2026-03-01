Rimossi manifesti abusivi e scritte vandaliche

Ieri, 28 febbraio, nel centro storico di Padova, si è svolto il quarto appuntamento del progetto “Io mi prendo cura”. Durante l’evento, sono stati rimossi manifesti abusivi e scritte vandaliche, coinvolgendo un numero consistente di cittadini motivati a partecipare. La giornata ha visto una buona affluenza da parte della comunità locale, che ha contribuito alle operazioni di pulizia e recupero dello spazio urbano.

Si è svolto ieri 28 febbraio nel centro storico di Padova il quarto appuntamento del progetto "Io mi prendo cura", registrando un positivo riscontro da parte della cittadinanza e una partecipazione numerosa e motivata. L'iniziativa, inserita nel progetto realizzato nell'ambito del Bando "La Città delle Idee 2025–2026", promosso dal comune di Padova con il contributo della Camera di Commercio, ha confermato la forza di un format capace di unire cultura e rigenerazione urbana.