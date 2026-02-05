Degrado e accampamento in centro storico | Non è una bella immagine

Mercoledì mattina, in una piazzetta tra via Por Santa Maria e il Ponte Vecchio, due persone con un cane allestiscono un accampamento di fortuna. La scena si ripete da settimane e suscita commenti tra i passanti. La zona, già di per sé frequentata, mostra un volto diverso e meno accogliente, con tende e oggetti abbandonati che danno un’immagine di degrado. La presenza di questi accampamenti crea disagio e preoccupazione tra chi vive e lavora nel centro storico.

**Accampamento di fortuna a due passi da Ponte Vecchio: «Non è una bella immagine»** Mercoledì 4 febbraio 2026, in una piazzetta poco conosciuta, tra via Por Santa Maria e il Ponte Vecchio, si ripete la medesima scena: due persone con un cane montano e smontano un piccolo accampamento. Cartoni, cibo, buste, rifiuti. Un accampamento di fortuna che sembra non rispettare le regole del degrado urbano. La zona è stata individuata e descritta con precisione da una lavoratrice della zona, che ha osservato che gli accampati si presentano la sera, e si ritirano durante il giorno. Il problema è che, ogni volta, la scena si ripete. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Degrado e accampamento in centro storico: “Non è una bella immagine Approfondimenti su Ponte Vecchio Accampamento e degrado a due passi da Ponte Vecchio. Una lavoratrice: “Non è una bella immagine” \ VIDEO Degrado in centro a Pisa. Dà fuoco a dehor e tavoli dello storico ristorante: “Migliaia di euro di danni” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ponte Vecchio Argomenti discussi: Un accampamento di senzatetto nel cuore di San Salvario; L'accampamento dei nomadi è sparito: Il parco restituito alla cittadinanza; Spaccio di droga in un accampamento nel bosco ad Acquapendente, tre uomini in manette; Via vai sospetto nel bosco: Stranieri con grosse buste. Ho scoperto un bivacco. San Donato Milanese, allarme degrado e sicurezza per l’ex distributore ESSO sull’A1 |Fotogallery|Accampamenti, rifiuti e presunto spaccio lungo il raccordo autostradale in prossimità degli svincoli della tangenziale: la denuncia del Comitato Sicurezza per Milano ... 7giorni.info Baracche, sporcizia e degrado: sgomberato l'accampamento di corso VeneziaPusher, tossici, prostitute. E poi tende, baracche di tubi innocenti, tettoie. Un accampamento abusivo, quello tra via Fossata e corso Venezia, vicino a parco Peccei, sgomberato dalle forze ... rainews.it ++ "Un accampamento sulle strade di Barriera" ++ Preoccupazione nell'area tra Corso Taranto, via Senigallia, via Cruto e via Pergolesi. La consigliera di circoscrizione Vera Marino denuncia una situazione di degrado: "La zona è ormai ostaggio di insediame facebook Ostiense: sulla "collinetta dei veleni" tornano i rifiuti e il rischio incendio. Dopo una bonifica durante l'estate del 2025, riecco l'accampamento abusivo a due passi dal Dams e dalla fermata metro B Marconi. Torniamo a segnalare questo angolo di degrado x.com

