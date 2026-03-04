Screening gratuito per la prevenzione del glaucoma | appuntamento in Logge di Banchi

Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS di Pisa organizza uno screening gratuito per la prevenzione del glaucoma presso le Logge di Banchi. L’evento è realizzato in collaborazione con il professor Michele Figus della UO Oculistica Universitaria, l'Azienda Ospedaliera Pisana, IAPB Nazionale, il patrocinio del Comune di Pisa, dell’USL nordovest e dell’Università di Pisa. L’obiettivo è permettere a chiunque di sottoporsi a controlli oculistici senza costi.

L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS di Pisa, in collaborazione con il professor Michele Figus della UO Oculistica Universitaria, l'Azienda Ospedaliera Pisana, IAPB Nazionale e grazie al patrocinio del Comune di Pisa, dell’USL nordovest e l’Università di Pisa, organizza una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Nocera Superiore, screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento il 7 febbraioAl Centro Polivalente di via Vincenzo Russo una mattinata di visite, autopalpazione e informazione per la diagnosi precoce La prevenzione torna al... Screening oncologico gratuito a Cirò Marina per la prevenzione nel mese di maggioA Cirò Marina, nel cuore della Calabria, un’iniziativa sanitaria mira a far fronte all’importanza della diagnosi precoce nei confronti del cancro. Una selezione di notizie su Screening gratuito per la prevenzione.... Screening diabete gratuito a Siena: il Camper della Salute arriva alle Logge del PapaIl Lions Club Siena, con presidente il dottor Giuseppe Buonocore, fa sapere che domani dalle 9 alle 13 arriverà il Camper della Salute alle Logge del Papa per l’evento 'Screening diabete', gratuito ... lanazione.it Diabete e celiachia: ecco lo screening gratuito per quasi un milione di bambiniPronta la campagna con i test per raggiungere quasi 1 milione di bimbi di cinque, sei anni. L'obiettivo è intercettare in anticipo le patologie ... ilsole24ore.com