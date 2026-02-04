Screening oncologico gratuito a Cirò Marina per la prevenzione nel mese di maggio

A Cirò Marina il mese di maggio porta un’opportunità importante per la salute. L’amministrazione comunale e le associazioni locali organizzano screening oncologici gratuiti aperti a tutti i cittadini. L’obiettivo è facilitare la diagnosi precoce e ridurre i rischi legati a diverse forme di cancro. Le visite si terranno presso il centro sanitario del paese, con turni disponibili durante tutto il mese. Chi vuole partecipare può prenotarsi seguendo le indicazioni fornite sul sito del Comune o chiamando direttamente gli ingressi dedicati. È un’occasione da non perdere per pr

**Un mese per la prevenzione oncologica a Cirò Marina: screening gratuiti per tutti** A Cirò Marina, nel cuore della Calabria, un'iniziativa sanitaria mira a far fronte all'importanza della diagnosi precoce nei confronti del cancro. Dal 10 febbraio al 31 marzo 2026, il Poliambulatorio di Cirò Marina, in via Togliatti 27, offrirà gratuitamente screening oncologici per favorire la prevenzione e la salute dei cittadini. È un'opportunità unica per i residenti e per coloro che frequentano il poliambulatorio, con l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari di prossimità. La direzione strategica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, guidata dal Direttore Generale Antonio Graziano, ha deciso di inserire l'iniziativa all'interno del mese della prevenzione oncologica, una campagna ormai consolidata per promuovere l'accesso a esami fondamentali senza costi per il paziente.

