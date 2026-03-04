Scream 7 cosa succede nel finale alternativo cancellato dopo le proiezioni di prova?

Kevin Williamson, autore della saga di Scream, ha annunciato che in passato è stato girato un finale alternativo del settimo capitolo, che non è mai stato mostrato al pubblico. Dopo le proiezioni di prova, questa versione è stata cancellata e non è più stata utilizzata nella versione finale del film. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su cosa succedesse esattamente in quella conclusione rimossa.

L'autore della saga Kevin Williamson ha rivelato che in precedenza era stato realizzato un finale diverso per la storia ma che alla fine è stato scartato dopo la reazione negativa ai test Scream 7 è arrivato nelle sale dopo un lungo periodo di incertezza e una lavorazione travagliata, ma è riuscito comunque ad andare oltre le aspettative al box-office internazionale. Tuttavia, a quanto pare nei piani iniziali del regista c'era anche un finale diverso che poi è stato eliminato in sede di montaggio. In una recente intervista, lo stesso Kevin Williamson, storico autore della saga e regista del settimo capitolo, ha rivelato il contenuto di quel finale poi scartato.