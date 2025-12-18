Supergirl James Gunn costretto a correre ai ripari? Le reazioni dopo le proiezioni prova non sono entusiaste

Le prime reazioni alle proiezioni di Supergirl nel DC Universe non sono del tutto entusiaste. Mentre il pubblico riconosce alcuni aspetti positivi, il villain sembra deludere le aspettative. Con l’uscita prevista per la prossima estate, i DC Studios si preparano a rispondere alle critiche e a migliorare il film. Le anticipazioni sui test-screening alimentano il dibattito tra fan e addetti ai lavori, lasciando aperta la domanda: James Gunn dovrà correre ai ripari?

© Movieplayer.it - Supergirl, James Gunn costretto a correre ai ripari? Le reazioni dopo le proiezioni prova non sono entusiaste Dopo gli ultimi test-screening della nuova pellicola del DC Universe sembra che il parere sia generalmente positivo anche se il villain risulterebbe un po' sotto le aspettative Con Supergirl pronto a sbarcare nei cinema la prossima estate, sembra che i DC Studios abbiano già iniziato a testare il film, quindi era inevitabile che le prime reazioni da queste proiezioni di prova iniziassero a trapelare in rete. Daniel Richtman è stato il primo a riferire che nelle scorse ore si è tenuta una proiezione di prova, rivelando di aver "sentito solo commenti positivi da diverse persone". Tuttavia, un altro insider, @Cryptic4KQual, che ha divulgato il trailer e la durata del film, ha riportato un parere meno entusiasta rispetto ai colleghi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Peacemaker stagione 3: james gunn svela nuovi piani dopo l’annuncio di earth x Leggi anche: James Gunn condivide il primo aggiornamento dopo 7 mesi sul film DC The Authority La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Supergirl: James Gunn, Milly Alcock e Craig Gillespie ci raccontano un film molto diverso da Superman - James Gunn, Milly Alcock e Craig Gillespie sono stati i protagonisti di un esclusivo incontro con la stampa per il lancio del primo trailer di Supergirl. msn.com

Supergirl, la reazione degli spettatori: "Sembra un film di James Gunn più di Superman" - Scoprite la reazione dei fan della DC al primo trailer di Supergirl, condiviso in questi giorni da Warner Bros e DC Studios. cinema.everyeye.it

«Questa Supergirl è rock ‘n’ roll»: James Gunn ci racconta la nuova eroina del DC Universe - Per l'uscita del trailer di Supergirl, James Gunn insieme a Milly Alcock e il regista Craig Gillespie, ci dice dettagli e curiosità sul film ... bestmovie.it

James Gunn spiega le differenze tra #Supergirl e #Superman: «Non sono solo due personaggi diversi, ma sono anche due film diversi. Ogni film incarna le caratteristiche del personaggio. Supergirl non è solo un clone femminile di Superman. È un film a sé st - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.