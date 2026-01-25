Scream 7 torna Scott Foley | Dopo Scream 3 mi diedero filo da torcere

Scott Foley, noto per il suo ruolo in Dawson's Creek, torna nel franchise Scream con Scream 7. L’attore ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel terzo capitolo, affermando di aver affrontato diverse sfide durante le riprese. Dopo aver partecipato a Scream 3, Foley ha continuato a seguire con interesse l’evoluzione della serie, tornando ora nel nuovo capitolo diretto da Wes Craven.

L'ex star di Dawson's Creek ha commentato la propria esperienza nel terzo film nel franchise creato da Wes Craven prima di tornare nel settimo film. Scott Foley è tornato a parlare del terzo capitolo del franchise Scream, al quale partecipò nel 2000 e per il quale venne pesantemente criticato, come lui stesso ha confermato in una recente intervista rilasciata al magazine People. L'attore tornerà presto nel settimo lungometraggio della saga ma nell'intervista ha parlato principalmente del terzo film che visse in maniera non proprio positiva e che lui stesso ha raccontato per spiegare cosa provò in quei momenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

