scoperto laboratorio per lo spaccio in un appartamento di pioltello vicino milano arrestati due giovani

A Pioltello, vicino a Milano, la polizia ha scoperto un laboratorio nascosto in un appartamento dedicato allo spaccio di cocaina. Durante l’operazione, sono stati arrestati due giovani cittadini albanesi e sequestrati droga, denaro e strumenti usati per il confezionamento. Le autorità hanno condotto le verifiche e portato a termine l’arresto, bloccando l’attività illegale.

Due cittadini albanesi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Pioltello (Milano) nella giornata di giovedì 26 febbraio. L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di cocaina e denaro contante, oltre a strumenti utilizzati per il confezionamento della droga. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nella zona. Spaccio alle porte di Milano Il blitz a Pioltello e il controllo della vettura Il fermo e la scoperta della cocaina Perquisizione e sequestro della droga Spaccio alle porte di Milano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno svolto un'attività investigativa che li ha condotti a un appartamento situato alle porte di Milano.

