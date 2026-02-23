Roma | controlli a Centocelle droga sotto i cassonetti 2 arresti 3 denunce e sanzioni salate

I Carabinieri di Roma Casilina hanno scoperto droga nascosta sotto i cassonetti a Centocelle, causando due arresti e tre denunce. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli approfonditi con il supporto dei cani addestrati e delle unità forestali. Durante l’operazione, sono state elevate sanzioni amministrative, e diversi cittadini sono stati identificati per comportamenti sospetti. L’intervento mira a ridurre la presenza di sostanze illecite nel quartiere. La situazione rimane sotto osservazione.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale e del Nucleo Cinofili, hanno recentemente condotto un servizio straordinario di controllo nel quartiere, seguendo le direttive impartite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Queste direttive sono state condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio delle operazioni ha visto l’arresto di 2 persone e la denuncia di 3 individui presso la Procura della Repubblica. Attività di controllo e arresti nel quartiere. Le attività si sono concentrate in particolare tra Piazza dei Mirti e le vie limitrofe, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e la criminalità diffusa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma, controlli straordinari nel Municipio VI: arresti, denunce e sanzioni salateNel Municipio VI di Roma, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari a Borghesiana e Finocchio, portando all'arresto di una persona per droga e al deferimento di tre soggetti.

Roma: controlli a Velletri e Lariano, arresti per droga, denunce e sanzioniI Carabinieri di Velletri e Lariano hanno effettuato ieri controlli mirati che hanno portato all’arresto di due persone per droga e alla denuncia di altre.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: La casa del parco di Centocelle sarà realtà: firmato il patto di collaborazione per la gestione; Notte di fuoco a Centocelle, tre scooter distrutti dall'incendio. Danneggiata un'auto; Roma gratta e vince: tre maxi vincite distribuiscono sette milioni di euro; Palazzo Dei Congressi Eur Viale Della Pittura Viale Della Letteratura Piazza Dei Consoli E Via Dell Aeroporto Di Centocelle.

Roma, prostituzione a pochi metri da un asilo nido a Centocelle. L'allarme delle famiglie:«Non c'è sicurezza, chiediamo più controlli»Una distesa di fazzoletti e preservativi gettati a terra, sull’asfalto, a pochi metri dall’ingresso di una scuola materna, a Roma. Nel quartiere Centocelle, l’anno scolastico, per alcune famiglie di ... ilmessaggero.it

Roma: controlli a Fidene, otto persone arrestate e tre denunciateControlli straordinari a Fidene: otto arresti e diverse denunce nel contrasto alla criminalità. romadailynews.it

Non si fermano i controlli dei Carabinieri a Roma nel centro storico e nei pressi delle principali stazioni della metropolitana, a tutela di cittadini e turisti. Nel corso dell’ultima operazione sono stati arrestati 7 cittadini stranieri per furti e rapine. Due dei fermati, do - facebook.com facebook

Domenica ecologica a Roma, oltre 1.900 controlli e 276 multe. Il bilancio dell'attività degli agenti della Polizia Locale capitolina #ANSAmotori #ANSA x.com