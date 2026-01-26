Alzheimer e memoria | scoperto cosa spinge il cervello a cancellare i ricordi
Recenti studi pubblicati su PNAS hanno individuato un recettore neuronale coinvolto nel processo di perdita delle sinapsi nell’Alzheimer. Questa scoperta aiuta a comprendere i meccanismi che portano alla cancellazione dei ricordi, offrendo nuove prospettive per future strategie di diagnosi e trattamento della malattia. Conoscere i fattori che influenzano la memoria è fondamentale per affrontare questa condizione in modo più efficace e informato.
Uno studio pubblicato su PNAS identifica un recettore neuronale che guida la perdita delle sinapsi nell’Alzheimer. È il punto in cui convergono beta-amiloide e infiammazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
