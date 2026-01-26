Alzheimer e memoria | scoperto cosa spinge il cervello a cancellare i ricordi

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi pubblicati su PNAS hanno individuato un recettore neuronale coinvolto nel processo di perdita delle sinapsi nell’Alzheimer. Questa scoperta aiuta a comprendere i meccanismi che portano alla cancellazione dei ricordi, offrendo nuove prospettive per future strategie di diagnosi e trattamento della malattia. Conoscere i fattori che influenzano la memoria è fondamentale per affrontare questa condizione in modo più efficace e informato.

Uno studio pubblicato su PNAS identifica un recettore neuronale che guida la perdita delle sinapsi nell’Alzheimer. È il punto in cui convergono beta-amiloide e infiammazione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su alzheimer memoria

Il trucco nascosto nelle impostazioni: così liberi la memoria del telefono senza cancellare i tuoi ricordi

Uno studio ha scoperto cosa succede nel cervello dei bambini iper-sensibili a luci e rumori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su alzheimer memoria

Argomenti discussi: Alzheimer e memoria: una molecola naturale ripristina le funzioni dei neuroni; Dove nasce la scintilla che ci fa mettere in ordine la scrivania; Cibo spazzatura e memoria: bastano quattro giorni per danneggiare il cervello; Cibo spazzatura manda il cervello in tilt, l'effetto sulla memoria: lo studio.

alzheimer e memoria scopertoAlzheimer e memoria: scoperto cosa spinge il cervello a cancellare i ricordiUno studio pubblicato su PNAS identifica un recettore neuronale che guida la perdita delle sinapsi nell’Alzheimer ... fanpage.it

alzheimer e memoria scopertoAlzheimer, scoperta una molecola naturale con effetti cognitiviUno studio di Singapore mostra come il CaAKG ripristini meccanismi chiave della memoria agendo sui processi dell’invecchiamento cerebrale. tomshw.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.