Alzheimer e memoria | scoperto cosa spinge il cervello a cancellare i ricordi

Recenti studi pubblicati su PNAS hanno individuato un recettore neuronale coinvolto nel processo di perdita delle sinapsi nell’Alzheimer. Questa scoperta aiuta a comprendere i meccanismi che portano alla cancellazione dei ricordi, offrendo nuove prospettive per future strategie di diagnosi e trattamento della malattia. Conoscere i fattori che influenzano la memoria è fondamentale per affrontare questa condizione in modo più efficace e informato.

