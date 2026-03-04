Scontro tra treni sulla Termini-Centocelle | paura a Ponte Casilino servizio sospeso

Mercoledì 4 marzo 2026, a Roma, si è verificato uno scontro tra due treni sulla linea Termini-Centocelle. L'incidente ha causato paura tra i passeggeri e la sospensione temporanea del servizio ferroviario nella zona di Ponte Casilino. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità, che hanno avviato le operazioni di gestione dell’emergenza. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato ancora comunicato.

Momenti di forte paura nella mattinata di mercoledì 4 marzo 2026 a Roma, dove si è verificato uno scontro tra treni lungo la linea Termini-Centocelle. L’incidente è avvenuto all’altezza di Ponte Casilino, a poche fermate dal capolinea di Termini, in un tratto particolarmente delicato della linea. Secondo le prime informazioni disponibili, i due convogli si sarebbero urtati nel punto a binario compenetrato, dove i treni che viaggiano nelle due direzioni condividono per circa cinquanta metri lo stesso spazio ferroviario alternandosi nel passaggio. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e, tra le ipotesi al vaglio, non viene escluso anche un possibile deragliamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro tra treni sulla Termini-Centocelle: paura a Ponte Casilino, servizio sospeso Paura sulla Termini Centocelle, treno deraglia e si schianta contro un altro: servizio interrottoIncidente fra due treni lungo la linea Termini Centocelle a Roma, all'altezza di Ponte Casilino: servizio interrotto, paura fra i passeggeri. Scontro a Ponte Casilino: due treni si toccano, nessuno feritoUno scontro tra due convogli della ferrovia Termini-Centocelle ha interessato la tratta di Ponte Casilino nelle mattine di mercoledì 4 marzo 2026. Tutti gli aggiornamenti su Scontro tra treni sulla Termini.... Argomenti discussi: Roma, scontro fra tram sulla ferrovia Termini-Centocelle: non ci sono feriti. Roma, scontro tra 2 treni sulla Termini Centocelle: servizio interrottoL'incidente è avvenuto alle 11.15 all'altezza di Ponte Casilino in un tratto a circolazione a senso unico alternato. Non risultano persone ferite. Servizio interrotto e sostituito dalla linea 105 ... tg24.sky.it Caos sulla Termini-Centocelle, scontro tra treni a Ponte Casilino: circolazione sospesaIncidente sulla Termini-Centocelle, scontro tra due convogli nel tratto a binario unico: linea sospesa e accertamenti sul luogo. notizie.it