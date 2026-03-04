Scontro a Ponte Casilino | due treni si toccano nessuno ferito

Mercoledì 4 marzo 2026, sulla linea ferroviaria Termini-Centocelle, due treni si sono toccati nella tratta di Ponte Casilino. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e, fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i passeggeri o il personale coinvolto. La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente sospesa mentre le autorità intervenivano per gestire la situazione.

Uno scontro tra due convogli della ferrovia Termini-Centocelle ha interessato la tratta di Ponte Casilino nelle mattine di mercoledì 4 marzo 2026. L’incidente si è verificato intorno alle ore 11.15 in un punto critico della linea dove i binari si sovrappongono per circa 50 metri, costringendo i mezzi a condividere lo stesso spazio ristretto. Nonostante l’impatto laterale tra le due vetture che viaggiavano in direzioni opposte, non risultano persone ferite e tutti i passeggeri sono stati evacuati con ordine verso il servizio di superficie. La sicurezza dell’esercizio ferroviario dovrebbe essere garantita da un sistema di blocco automatico che rileva il passaggio dei treni all’entrata e all’uscita del tratto compenetrato, impedendo tecnicamente che più mezzi occupino la stessa sezione simultaneamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Salvini: fondi del Ponte non si toccano Niscemi, Salvini: “I fondi del Ponte non si toccano, ne troveremo altri”Il ministro dei Trasporti ha poi ribadito che il Ponte è una infrastruttura che serve ai siciliani, soprattutto in caso di eventi catastrofici: "I... Contenuti utili per approfondire Ponte Casilino. Discussioni sull' argomento Incidente stradale a Roma, 22enne investe e uccide un pedone. Poi fugge ma poco dopo si costituisce: denunciato; Roma, scontro fra tram sulla ferrovia Termini-Centocelle: non ci sono feriti. Roma, scontro tra due treni sulla Termini-Centocelle a Ponte Casilino: servizio interrottoScontro fra due treni oggi 4 marzo sulla linea Termini-Centocelle, a Roma. Due treni sono entrati in contatto dopo che uno dei mezzi è uscito dai binari. Il fatto a Ponte Casilino, all'altezza di via ... roma.corriere.it Scontro tra due tram sulla ferrovia Termini-Centocelle: nessun feritoLo scontro all'altezza di Ponte Casilino. Istituita una commissione tecnica da Atac per le verifiche e gli approfondimenti necessari ... rainews.it Paura sulla Termini Centocelle, si scontrano due treni: uno esce dai binari, servizio interrotto Incidente fra due treni lungo la linea Termini Centocelle a Roma, all’altezza di Ponte Casilino: servizio interrotto, paura fra i passeggeri. Paura a Roma per un incident facebook