Scontro tra due auto a Casnate con Bernate | ferito un uomo di 58 anni

Oggi mattina a Casnate con Bernate si è verificato un incidente stradale intorno alle 9, quando una Bmw e una Fiat Panda sono entrate in collisione lungo via Platone. Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 58 anni, trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Incidente poco dopo le 9 in via Platone. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza Incidente stradale nella mattinata di oggi, 4 marzo 2026, a Casnate con Bernate. Poco dopo le 9 due auto, una Bmw e una Fiat Panda, si sono scontrate lungo via Platone. Nel violento impatto è rimasto ferito un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza della Croce Azzurra di Como, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Il 58enne è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.