Il fiumiciattolo diventa verde fluorescente | allarme a Casnate con Bernate
A Casnate con Bernate, un corso d’acqua si è trasformato improvvisamente in un fiumiciattolo di colore verde fluorescente. L’evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità, che stanno monitorando la situazione. La modifica del colore del corso d’acqua potrebbe indicare la presenza di sostanze inquinanti o altre cause da approfondire per garantire la sicurezza ambientale e sanitaria dell’area.
Un corso d’acqua improvvisamente tinto di verde acceso, quasi fluorescente, come se qualcuno ci avesse versato un colorante. È la segnalazione arrivata oggi da Casnate con Bernate, nella zona di via Risorgimento, nell’area vicino ad Autotorino, dove alcuni residenti hanno notato un cambiamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
