Il fiumiciattolo diventa verde fluorescente | allarme a Casnate con Bernate

A Casnate con Bernate, un corso d’acqua si è trasformato improvvisamente in un fiumiciattolo di colore verde fluorescente. L’evento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità, che stanno monitorando la situazione. La modifica del colore del corso d’acqua potrebbe indicare la presenza di sostanze inquinanti o altre cause da approfondire per garantire la sicurezza ambientale e sanitaria dell’area.

