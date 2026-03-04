Scontro Sallusti-Conte | Mago di Oz venditore di pentole Stia attento a come parla con me Su La7

Durante la trasmissione di La7, si è verificato un acceso confronto tra il presidente del M5s, Giuseppe Conte, e il giornalista Alessandro Sallusti. L'argomento principale è stato il governo Meloni e il referendum sulla giustizia previsto per marzo. Tra battute e scambi di battute, si sono affrontati temi politici e istituzionali, creando un momento di forte tensione in diretta.

Scontro al calor bianco a Dimartedì (La7) tra il presidente del M5s, Giuseppe Conte, e il giornalista Alessandro Sallusti sul governo Meloni e sul referendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. L’ex direttore di Libero difende strenuamente l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, stroncando le taglienti critiche di Conte e riesumando Beppe Grillo: “Lei non ha rispetto. Beppe Grillo non aveva visto male quando l’aveva definita il mago di Oz, perché lei è uno che manipola le opinioni”. “Ma lei ha qualcosa da dire in merito ai temi o deve offendere?”, ribatte Conte. La polemica poi si sposta sul referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

