Durante la trasmissione DiMartedì, Alessandro Sallusti ha commentato in modo diretto Giuseppe Conte, chiamandolo

Tensione in diretta tv tra il giornalista Alessandro Sallusti e Giuseppe Conte, leader M5s ed ex presidente del Consiglio. Nel corso dell'ultimo appuntamento di DiMartedì, programma in onda sulle reti La7 e condotto da Giovanni Floris, è infatti andato in scena uno scontro tra i due in studio, con l'ex premier che ha risposto con fermezza alle accuse del direttore responsabile de Il Giornale e Libero Quotidiano che lo ha additato come "venditore di pentole" e, citando Beppe Grillo, anche "il Mago di Oz". Il presidente pentastellato ha replicato e il conduttore ha cercato di mantenere la calma in studio per evitare toni ben più elevati tra i due.

© Virgilio.it - Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte in tv, "venditore di pentole", "stia attento a come parla"

