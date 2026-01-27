VIDEO Conte contro Spalletti in conferenza | Stia attento quando parla
In questa discussione, analizziamo le recenti dichiarazioni tra Conte e Spalletti, evidenziando i punti salienti dello scontro pubblico tra i due allenatori del Napoli. Si tratta di un episodio che ha suscitato interesse nel mondo del calcio, riflettendo sulle tensioni e le dinamiche tra tecnici di alto livello. Una panoramica chiara e obiettiva degli eventi, senza enfasi o giudizi, per offrire una comprensione immediata della situazione.
Al tecnico del Napoli non è piaciuta la dichiarazione di Spalletti al termine dell'ultima sfida di campionato: guarda il suo sfogo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Conte furibondo: “Spalletti ha detto una frase infelice sul Napoli. Stia più attento quando parla”
In un contesto di tensione, l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni di Spalletti e Conte.
Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Ex campioni d’Italia? Frase infelice di Spalletti, serve rispetto. Deve stare più attento quando parla!»
In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.
