Doveva essere una serata di festa e invece il Natale a Pescia si è trasformato in un incubo. Un incidente stradale di estrema violenza ha sconvolto il pomeriggio del 25 dicembre, lasciando sull’asfalto paura, lamiere contorte e tre giovani gravissimi, uno dei quali minorenne, ora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Un impatto frontale, improvviso, che non ha lasciato scampo e che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto su cui viaggiavano i ragazzi si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva nel senso opposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Scontro tremendo!”. Frontale tra due auto: coinvolti tre giovani

Leggi anche: Tremendo scontro tra due camion e un’auto: tre feriti, uno grave

Leggi anche: Scontro tra due auto, coinvolti alcuni minorenni: intervengono tre ambulanze

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scontro frontale in costiera: reso noto il nome della vittima; Scontro frontale in costiera: reso noto il nome della vittima; Contromano sulla bretella aeroportuale, schianto tremendo: due feriti; Schianto frontale tra bus e auto: morta una ragazza di 27 anni, grave l'amica.

Scontro frontale in costiera: reso noto il nome della vittima - Si chiama Rosaria Lauro la persona che stamattina ha perso la vita nel tremendo scontro frontale tra due auto sulla statale sorrentina. napolitoday.it