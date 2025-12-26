Scontro tremendo! Frontale tra due auto | coinvolti tre giovani
Doveva essere una serata di festa e invece il Natale a Pescia si è trasformato in un incubo. Un incidente stradale di estrema violenza ha sconvolto il pomeriggio del 25 dicembre, lasciando sull’asfalto paura, lamiere contorte e tre giovani gravissimi, uno dei quali minorenne, ora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Un impatto frontale, improvviso, che non ha lasciato scampo e che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto su cui viaggiavano i ragazzi si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva nel senso opposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
