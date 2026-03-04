Scontro auto-moto 31enne muore dopo un giorno

Un motociclista di 31 anni di Andria è deceduto questa mattina, un giorno dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Barletta. L’uomo era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e le sue condizioni sono peggiorate nel corso della notte. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

È morto questa mattina il motociclista 31enne di Andria rimasto coinvolto in un incidente ieri sera in via Barletta. Il giovane, Michele Saccotelli, residente in città, si era scontrato con la sua due ruote con un'auto. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118, il 31enne era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo, dove è morto nella tarda mattina di oggi. È al vaglio delle forze dell'ordine la posizione della conducente dell'auto. I mezzi sono stati sequestrati.