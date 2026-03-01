Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nella zona di Tremezzina, causando la morte di un giovane di 19 anni. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto.

Simone è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Troppo gravi le ferite che ha riportato nell’incidente. Aveva appena 19 anni. L’incidente in seguito al quale ha perso la vita Simone Argenti, di Tremezzina, è successo ieri mattina presto a Porlezza, poco dopo le 7 mentre il ragazzo stava andando in Svizzera a lavorare. Simone era in sella al suo scooter Yamaha TMax Hp 500. Viaggiava verso il centro del paese. Dall’altra parte arrivava un automobilista di 64 anni al volante di una Suzuki Gran Vitara, impegnato in una manovra di svolta alla sua sinistra per parcheggiare nel posteggio di un negozio. "Non l’ho visto arrivare", ha raccontato sotto shock il conducente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragico scontro auto-moto. Muore a diciannove anni. Tremezzina in lacrime

Leggi anche: Tragico incidente tra auto e scooter a Porlezza: muore a 19 anni Simone Argenti di Tremezzina

Leggi anche: Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anni

TRAGEDIA NEL PARCHEGGIO DEL CENTRO COMMERCIALE: DUE MINORENNI SI SCONTRANO IN MOTO E MUOIONO - PISA

Contenuti utili per approfondire Tragico scontro.

Temi più discussi: Tragico incidente tra auto e moto: motociclista perde la vita; Incidente a Mirano tra moto e auto, morto un giovane di 28 anni; Tragico incidente tra auto e scooter a Porlezza: muore a 19 anni Simone Argenti di Tremezzina; Incidente a Porlezza, schianto tra auto e moto: morto il 19enne Simone Argenti.

Tragico incidente a Frascati, scontro fra auto e moto: morto un uomo di 50 anniTerribile schianto a Frascati dove si sono scontrate auto e moto. Ad avere la peggio il centauro, un 50enne, morto sul colpo. fanpage.it

Incidente mortale nel Salento: bilancio drammatico sulla provincialeIncidente mortale nel Salento: tragico bilancio e traffico bloccato per ore sulla provinciale Presicce-Lido Marini. notizie.it

Schianto mortale a Calco, in 300 per l’addio a Bonfanti La comunità di Perego si è riunita per l’ultimo saluto a Francesco Bonfanti, deceduto nel tragico scontro lungo la provinciale 342 a Calco. Indagini in corso per chiarire le responsabilità dell’incidente costa facebook