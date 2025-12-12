Incidente scontro auto-moto | Danilo Ciarrocchi muore a 28 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 12,30 lungo la Piceno Aprutina, tra Ascoli e Castel di Lama. Purtroppo, Danilo Ciarrocchi, 28 anni, ha perso la vita dopo uno scontro tra auto e moto avvenuto tra la zona del Battente e l’ingresso della superstrada Ascoli-Mare.

Ascoli, 12 dicembre 2025 – Un uomo di 28 anni di Castel di Lama, Danilo Ciarrocchi, è morto stasera per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12,30 di oggi lungo la Piceno Aprutina fra il la zona del Battente e l'ingresso della superstrada Ascoli-Mare, all'altezza del distributore di carburanti Tamoil. Per cause che stanno cercando di appurare gli agenti della polizia municipale di Ascoli il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando da un'area privata è uscita un'auto. L'impatto è stato molto violento, tanto che il motociclista è stato sbalzato nel piazzale del distributore.

