Salvini | fondi del Ponte non si toccano

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiarito che i fondi previsti per il Ponte sullo Stretto non saranno spostati per coprire i danni causati dal maltempo nel Sud. Salvini ha ribadito che quei soldi sono destinati esclusivamente al progetto e non verranno utilizzati per altre emergenze. La comunicazione arriva dopo diverse voci che avevano ipotizzato possibili riassegnazioni di risorse pubbliche.

12.50 "I fondi destinati al Ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud". Così Salvini, vicepremier e ministro Infrastrutture. "Sono fondi per investimenti". Poi,"abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia. Li blocchiamo? Troveremo i fondi che servono in Sicilia, Calabria e Sardegna, senza bloccare scuole, ospedali, ponti,gallerie, Tav, tunnel del Brennero.Col Ponte probabilmente i soccorritori interverrebbero più velocemente". Domani Salvini sarà in Sicilia e in Calabria.

