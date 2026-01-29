Niscemi Salvini | I fondi del Ponte non si toccano ne troveremo altri

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a difendere i fondi destinati al Ponte di Niscemi. Durante un intervento, ha ribadito che quei soldi non si toccano e che ne troveranno altri in caso di bisogno. Salvini ha sottolineato come quest’opera sia fondamentale per i siciliani, soprattutto in situazioni di emergenza, perché permette ai soccorritori di intervenire più rapidamente. La posizione del ministro appare ferma, mentre le rassicurazioni arrivano in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza delle infrastrutture nell’isola.

Il ministro dei Trasporti ha poi ribadito che il Ponte è una infrastruttura che serve ai siciliani, soprattutto in caso di eventi catastrofici: "I soccorritori riuscirebbero a intervenire più velocemente" “I fondi per il Ponte sullo Stretto non saranno dirottati“, li ha confermato il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture, Matteo Salvini, commentando la proposta giunta ieri dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha chiesto al governo maggior interesse nei confronti della tragedi in corso a Niscemi, in Sicilia. Un intero Paese interessato da una frana impressionante, in continuo movimento, e che ha provocato fino ad ora 1300 sfollati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiarito che i fondi previsti per il Ponte sullo Stretto non saranno spostati per coprire i danni causati dal maltempo nel Sud.

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, la leader di un partito politico ha chiesto di spostare i fondi dal Ponte sullo Stretto di Messina a un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico.

