Iran murale a Teheran contro gli Usa | Chi semina vento raccoglie tempesta

A Teheran è stato inaugurato un murale in una piazza centrale, con un messaggio diretto agli Stati Uniti:

Le autorità iraniane hanno svelato un nuovo murale in una piazza centrale di Teheran con un avvertimento diretto agli Stati Uniti a non tentare un attacco militare contro il Paese. L’immagine dipinta, che raffigura diversi aerei danneggiati sul ponte di volo di una portaerei, reca lo slogan: “ Chi semina vento raccoglie tempesta “. L’inaugurazione del murale in piazza Enghelab avviene mentre la portaerei USS Abraham Lincoln e le navi da guerra che la accompagnano si stanno muovendo verso la regione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le navi vengono spostate “per ogni evenienza”, nel caso decidesse di agire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Proteste in Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa»Il governo iraniano ha annunciato l’apertura di un canale di comunicazione con gli Stati Uniti, confermando la possibilità di dialogo tra le parti.

Iran, Trump: “I leader non uccidano i manifestanti”. Teheran: “Gli Usa vogliono una scusa per attaccarci”Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con dichiarazioni contrapposte sui recenti eventi di protesta.

Argomenti discussi: Il bilancio di Iran International peggiore di quello del Time: oltre 36mila morti tra 8 e 9 gennaio - Khamenei ordinò di reprimere le proteste senza pietà. Lo riporta il New York Times; Notte d’ansia per gli iraniani. È parte della strategia Usa; Perché il regime in Iran è così duro a cadere; Pegah Moshir Pour racconta i giorni delle proteste senza precedenti e della repressione da copione in Iran.

