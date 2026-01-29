Una donna di 22 anni, incinta e originaria della Sierra Leone, ha chiamato un’amica per raccontare di essere stata picchiata dal marito. La chiamata ha fatto scattare l’allarme e i soccorritori l’hanno trovata in casa con ferite e sotto shock. È stata portata in ospedale in codice giallo, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

Brescia, 29 gennaio 2026 – Una donna di 22 anni, originaria della Sierra Leone incinta del primo figlio, è stata trasportata in ospedale in codice giallo dopo essere stata aggredita dal marito a Ospitaletto, nel Bresciano. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri all'interno dell'abitazione della coppia. I segni delle botte sul viso . Quando questa mattina i carabinieri sono intervenuti in piazza Roma, dove era stato segnalato l'accaduto, dell'uomo non c'era traccia. Sul volto della donna erano invece evidenti i segni delle percosse. A lanciare l'allarme è stata un'amica della vittima, incontrata dalla giovane in piazza, che ha immediatamente contattato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si sfoga con l'amica: "Mio marito mi ha picchiata...". Scatta l'allarme, 22enne incinta portata in ospedale ferita e sotto choc

Una minorenne di Favara è sotto inchiesta per calunnia dopo aver ritrattato le accuse di maltrattamenti contro suo fratello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

