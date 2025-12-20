Novara 16enne scomparso da casa | ricerche in corso per ritrovare Dario Cipullo
Allarme a Novara per la scomparsa di un giovane di 16 anni di cui si sono perse le tracce dalla serata di ieri, venerdì 19 dicembre.Il giovane, atleta della squadra Under 18 del Gattico Rugby, non è rientrato a casa dopo aver trascorso la serata a casa di amici per una cena. É stato visto per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
