Paolo Maiolo scomparso da Anzio da due settimane l’appello per ritrovare il 17enne

Un giovane di 17 anni, Paolo Maiolo, è scomparsa da Anzio da ormai due settimane. Sono giorni di apprensione per il ragazzo che ha fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 13 gennaio.L’appello per ritrovarlo è stato rilanciato in queste ore anche dal Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Paolo è scomparso da Anzio (RM), ha solo 17 anni e dobbiamo riportarlo a casa. Per info e segnalazioni Pronto Penelope 339 6514799 facebook