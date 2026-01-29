Paolo Maiolo scomparso da Anzio da due settimane l’appello per ritrovare il 17enne

Da due settimane, ad Anzio manca un 17enne. Paolo Maiolo è scomparso il 13 gennaio e da allora nessuno ha più sue notizie. La famiglia e gli amici sono in allarme, sperano in un suo ritorno. Le ricerche continuano senza sosta, ma finora di lui nessuna traccia.

Un giovane di 17 anni, Paolo Maiolo, è scomparsa da Anzio da ormai due settimane. Sono giorni di apprensione per il ragazzo che ha fatto perdere le proprie tracce dallo scorso 13 gennaio.L’appello per ritrovarlo è stato rilanciato in queste ore anche dal Comitato scientifico ricerca scomparsi Odv.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

