Apprensione per una ragazza minorenne scomparsa a Ferrara | ricerche in corso

È stata segnalata la scomparsa di Maroua Bastaoui, 17 anni, a Ferrara, avvenuta questa mattina. Le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciare la ragazza, mentre familiari e amici si stanno mobilitando per trovare informazioni utili. La vicenda ha generato preoccupazione nella comunità locale, che si sta impegnando per collaborare alle indagini.

Maroua Bastaoui, 17 anni, è scomparsa questa mattina, domenica 28 a Ferrara. Ore d'ansia per parenti e amici della giovane. La denuncia della scomparsa è stata ricevuta dalla Questura di Ferrara e, come da prassi, la Prefettura ha immediatamente avviato le ricerche. Chiunque la vedesse o avesse.

