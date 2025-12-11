Sciopero generale a Roma il 12 dicembre a rischio treni e scuola | Atac non aderisce alla protesta

Il 12 dicembre si terrà uno sciopero generale di 24 ore a Roma, coinvolgendo diversi settori pubblici e privati. La protesta potrebbe causare disagi nei trasporti, con stop di treni, bus e metro. Atac non ha aderito allo sciopero, mentre altre aziende e servizi potrebbero essere coinvolti, influenzando la mobilità della città.

Sciopero generale di 24 ore a Roma il 12 dicembre, coinvolgerà vari i settori pubblici e privati. Stop a treni e mezzi pubblici, disagi per bus e metro Atac. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X

SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale a Roma il 12 dicembre, a rischio treni e scuola: Atac non aderisce alla protesta - Sciopero generale di 24 ore a Roma il 12 dicembre, coinvolgerà vari i settori pubblici e privati. Riporta fanpage.it

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio ... tg24.sky.it scrive