Sciopero generale della Cgil servizi sanitari non urgenti non garantiti
Lo sciopero generale indetto dalla Cgil per venerdì 12 dicembre coinvolge tutti i settori pubblici e privati, con particolare attenzione ai servizi sanitari. Durante la giornata, potrebbero verificarsi disagi negli ospedali e nei servizi non urgenti, a causa dell’astensione dal lavoro dei dipendenti. La mobilitazione mira a evidenziare le istanze del personale e le criticità del settore.
Possibili disagi negli ospedali e nei servizi sanitari per lo sciopero, proclamato per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre dalla Cgil, che ha indetto lo sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
? Avviso sciopero generale dei servizi di igiene urbana mercoledì 10 dicembre 2025 Si informa la cittadinanza che, a causa dello sciopero generale del Settore Servizi Ambientali indetto per mercoledì 10 dicembre 2025, potranno verificarsi ritardi o sospens - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X
Sciopero generale di venerdì 12 dicembre:chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... lanazione.it scrive
