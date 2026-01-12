Sciopero dei treni del 12 e 13 gennaio 2026 | disagi in vista in Lombardia e non solo Gli orari e tutte le informazioni utili
Il 12 e 13 gennaio 2026 si preannunciano disagi nei servizi ferroviari in Lombardia e altre regioni a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Orsa. L'agitazione coinvolgerà il personale di Trenord e potrebbe interessare anche le compagnie Italo e Trenitalia. Di seguito, troverai gli orari e tutte le informazioni utili per organizzare i tuoi spostamenti durante queste giornate.
Un nuovo sciopero dei treni e un'altra giornata di disagi. L'agitazione, indetta dal sindacato Orsa, riguarderà il personale di Trenord, ma potrebbe coinvolgere anche i lavoratori di Italo e Trenitalia. RfI (Rete ferroviaria nazionale) chiarisce comunque che lo sciopero è limitati ai soli. 🔗 Leggi su Today.it
