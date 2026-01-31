Scioperi trasporti di febbraio 2026 | treni metro e voli a rischio tutte le date e gli orari

A febbraio 2026, treni, metro e voli saranno a rischio per diversi giorni. Pendolari e viaggiatori devono prepararsi a possibili disagi e cancellazioni. Le proteste previste coinvolgono tutto il settore dei trasporti, rendendo difficile pianificare spostamenti senza incorrere in problemi.

Scioperi. Il mese di febbraio 2026 si preannuncia complicato per pendolari e viaggiatori in tutta Italia. Una serie di mobilitazioni sindacali interesserà il trasporto ferroviario regionale, il trasporto pubblico locale e, in maniera significativa, il comparto aereo. Ecco tutte le date da segnare sul calendario per evitare disagi. Inizio febbraio critico Il 2 febbraio scattano le prime agitazioni del mese. In Lombardia, il personale Trenord incrocia le braccia dalle tre del mattino del 2 febbraio fino alle due del giorno successivo. Lo sciopero, proclamato dal sindacato Orsa, interesserà treni regionali e suburbani, con possibili ripercussioni anche sul servizio aeroportuale Malpensa Express. 🔗 Leggi su Leggo.it

