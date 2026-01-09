L' Immaginario scientifico svela i segreti del ghiaccio e della neve

Da pordenonetoday.it 9 gen 2026

L’Immaginario Scientifico di Pordenone presenta un evento dedicato al ghiaccio e alla neve. Domenica 11 gennaio, bambini e adulti avranno l’opportunità di esplorare i processi di formazione e le caratteristiche di questi materiali attraverso esperimenti pratici. Un’occasione per conoscere meglio i fenomeni naturali legati al freddo, in un contesto educativo e coinvolgente.

