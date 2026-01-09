L' Immaginario scientifico svela i segreti del ghiaccio e della neve
L’Immaginario Scientifico di Pordenone presenta un evento dedicato al ghiaccio e alla neve. Domenica 11 gennaio, bambini e adulti avranno l’opportunità di esplorare i processi di formazione e le caratteristiche di questi materiali attraverso esperimenti pratici. Un’occasione per conoscere meglio i fenomeni naturali legati al freddo, in un contesto educativo e coinvolgente.
Freddo, neve, ghiaccio. Il nuovo anno inizia letteralmente con i fiocchi. Ma come si forma e quali sono le caratteristiche del ghiaccio? Domenica 11 gennaio all’Immaginario Scientifico di Pordenone i piccoli (e grandi) visitatori potranno scoprire questo aspetto della fisica, con esperimenti per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Come riparare la scopa della Befana? All'Immaginario scientifico s'impara giocando
Leggi anche: Lo strano caso del blu di Prussia all'Immaginario Scientifico di Pordenone
Biglie e palline che corrono, curvano, rallentano e saltano diventano uno strumento sorprendente per esplorare le leggi della fisica Domenica 11 gennaio l’Immaginario Scientifico di #Trieste propone un’attività interattiva pensata per bambini, famiglie e cu - facebook.com facebook
All’Immaginario Scientifico di Trieste laboratorio per costruire una pista di biglie e scoprire forze, energia, attrito e gravità. #Friuli #Trieste #Eventi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.