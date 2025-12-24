Medico di base in pensione | scatta l’allarme
Con la recente pensione di un medico di base, si evidenzia una crescente carenza di medici di famiglia in Italia. Circa 1.500 pazienti si trovano ora senza un punto di riferimento sicuro e devono rivolgersi agli ambulatori temporanei (Amt). Questa situazione mette in luce la necessità di pianificare interventi per garantire un’assistenza continua e di qualità a tutte le persone.
Un altro medico di medicina generale in pensione e altri 1.500 pazienti “orfani” che dovranno fare riferimento agli Amt. Succederà dal 2 gennaio a Barlassina, quello che è già successo, anche più volte, in diversi Comuni della zona. In questo caso a raggiungere la pensione sarà il dottor Tullio Cappello. Il consigliere comunale Claudio Trenta (foto) parla di uno tsunami che si abbatterà su Barlassina, aggiungendo che tra pochi mesi è previsto anche il pensionamento di un altro medico del paese, che potrebbe quindi trovarsi con ben 3.000 pazienti scoperti su una popolazione complessiva di 6.900 abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
