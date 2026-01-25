Segui in tempo reale la gara di sci di fondo 20 km mass start a Goms 2026. La competizione femminile si presenta aperta e incerta, con alcune atlete che incontrano difficoltà durante la corsa. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fa tanta fatica Svahn e oggi allora non è da corsa come si pensava. Ilar non rientra più, oggi guadagnerà tanto Diggins. GIRO 24 – Tira Diggins, che è incredibile come abbia energie infinite. Non ha senso che sprechi energie qui, la Coppa è sua. Ilar non ha il rendimento per infastidirla. Però lei è davanti a imprimere un ritmo alto. Che cuore Jessie! Ci mancherai! Simpson Larsen, Matintalo, Niskanen, Diggins, Nepryaeva, Hennig e Svahn davanti a tutte. Ilar clamorosamente attardata di 15 metri. GIRO 24 – Pare che ci possa essere un ricongiungimento tra le leader e le inseguitrici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: incerta la gara femminile

LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: gara donne al via, c’è spazio per stupireSegui in diretta la gara di sci di fondo del Mass start 20 km a Goms 2026, con le donne al via.

LIVE Sci di fondo, Mass start 20 km Goms 2026 in DIRETTA: ballottaggio in casa Italia per l’ultimo posto olimpicoBenvenuti alla diretta della sessione di sci di fondo a Goms 2026, valida come ultima chance per l’Italia di conquistare un posto olimpico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: Pellegrino e De Martin Pinter in finale!; Marcialonga, la 53^ edizione domenica live su Sky; LIVE Sci di fondo, 10 km tc Oberhof 2026 in DIRETTA: vincono sempre Norvegia e Svezia. Elia Barp a un passo dall’impresa; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Goms 2026 in DIRETTA: Mocellini ai piedi del podio, ottima Italia in chiave olimpica!.

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2026 in DIRETTA: attesa per la storica maratona delle DolomitiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Marcialonga 2026, storica maratona dolomitica di sci ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: podio per Barp/Pellegrino, ma Graz dà spettacolo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.21 ... oasport.it

Conferenza «La situazione è molto difficile, siamo in fondo, ma abbiamo il desiderio di cambiare le cose. Garantisco massimo impegno e sforzo» - facebook.com facebook