Sci alpinismo | Giulia Murada vice campionessa europea nella Sprint Race

Durante la prima tappa del campionato europeo di sci alpinismo, che si svolge a Shahdag in Azerbaigian, Giulia Murada ha conquistato il titolo di vice campionessa nella gara Sprint Race. La competizione ha visto i migliori atleti europei sfidarsi su un percorso impegnativo, con Murada che si è piazzata al secondo posto. La gara si è conclusa con questa posizione per l’atleta italiana.

Giulia Murada è vice campionessa europea della Sprint Race di sci alpinismo: questo l'esito della prima prova della rassegna continentale in corso di svolgimento a Shahdag in Azerbaigian. L'atleta valtellinese, nella finalissima è partita forte, prendendo subito la testa della gara, inseguita dalla svizzera Marianne Fatton: la Murada è rimasta in testa fino all'ultima zona di transizione, prima della discesa decisiva verso il traguardo. E' stato a questo punto che, utilizzando anche il fisico, la campionessa olimpica elvetica ha piazzato il sorpasso che si è rivelato decisivo e si è aggiudicato il titolo europeo con un solo secondo di vantaggio proprio su Giulia Murada. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

