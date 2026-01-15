Sci alpinismo | Giulia Murada sul podio nella Sprint Race di Courchevel

Giulia Murada si è distinta nella Sprint Race di Courchevel, valida per la seconda tappa della ISMF World Cup di sci alpinismo. Dopo aver ottenuto il titolo italiano e un secondo posto in USA, la atleta italiana ha confermato la propria competitività in questa disciplina, consolidando la sua presenza ai vertici della classifica mondiale. La gara si inserisce nel calendario internazionale di un circuito di alto livello, dove l’atleta continua a dimostrare costanza e determinazione.

Dopo la conquista del titolo italiano di specialità e il secondo posto nella tappa di Solitude, in Usa, arriva un'ulteriore conferma per Giulia Murada nella Sprint Race valida per la seconda prova di Coppa del mondo di sci alpinismo, la Ismf world cup ski mountaineering, in corso di svolgimento a Courchevel, in Francia. La forte atleta valtellinese, infatti, ha conquistato un piazzamento sul podio, chiudendo al terzo posto la finale alle spalle del duo francese formato dalla vincitrice Emily Harrop, prima, e Margot Ravinel, seconda. Per ciò che concerne le altre italiane, Katia Mascherona è stata eliminata in semifinale, mentre l'avventura di Alba De Silvestro si è interrotta ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

