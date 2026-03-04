Domenica 8 marzo, il marciatore altoatesino Alex Schwazer parteciperà al Campionato italiano assoluto di mezza maratona, una distanza inedita per lui. L’atleta, che ha 41 anni, figura tra i 35 iscritti alla gara. La sua partecipazione è dedicata a un amico, deceduto una settimana fa. La presenza di Schwazer nel campionato ha suscitato grande attenzione.

Tra i 35 nomi degli atleti iscritti compare anche il suo, Alex Schwazer. Domenica 8 marzo è il giorno del clamoroso ritorno in gara del marciatore altoatesino: a 41 anni ha deciso di partecipare al Campionato italiano assoluto sui 21 chilometri, la mezza maratona, distanza inedita per la marcia. Dopo l’interminabile squalifica per doping, che lo ha tenuto fermo per 8 anni nonostante l’archiviazione in sede penale ottenuta dal tribunale di Bolzano, Schwazer aveva organizzato un evento ad Arco di Trento a luglio 2024 e poi aveva stupito tutti a settembre scorso, firmando il nuovo record europeo master sui 10mila metri. Questa però è la prima volta dopo la squalifica che partecipa a un evento federale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alex Schwazer torna in gara: partecipa alla mezza maratona. “È per il mio miglior amico, morto una settimana fa”

Alex Schwazer torna in gara, mezza maratona ad AlessandriaAGI - Alex Schwazer, a 41 anni, torna in gara e questa volta lo fa in occasione di una storica 'prima' per la marcia, il Campionato italiano assoluto...

Podismo: molti iscritti alla corsa di domenica. Una mezza maratona per 250 in CasentinoBIBBIENA Domenica 1° marzo si disputerà a Soci, nel comune di Bibbiena, l’undicesima edizione della Mezzamaratona del Casentino, gara podistica sulle...

Approfondimenti e contenuti su Alex Schwazer.

Temi più discussi: Atletica: Schwazer ai campionati italiani di marcia senior; Grazie di tutto Chicco e Doro. Si chiudono le leggendarie carriere di Pellegrino e Wierer. La Fisi: Due pionieri, due campioni; Hubert Rabensteiner, il calzolaio dei campioni è morto a soli 56 anni; Tutti gli sportivi saliti sul palco di Sanremo negli ultimi 5 anni: da Ibrahimovic a Bove, da Brignone al rifiuto di Sinner.

Alex Schwazer torna alle gare ad Alessandria, debutto dopo la fine della squalificaDomenica in gara, è il suo ritorno agonistico dopo gli otto anni lontano dalle competizioni nella prova maschile del Campionato Italiano di marcia ... rainews.it

Alex Schwazer torna in gara: sarà al via dei campionati italiani. E' la prima gara agonistica dopo la fine della lunga squalificaBOLZANO. Alex Schwazer torna in gara. A 41 anni, e per la prima volta la fine della lunghissima squalifica per doping, terminata a luglio 2024, il marciatore altoatesino parteciperà ad una manifestazi ... ildolomiti.it

Alex Schwazer in gara ai Campionati Italiani di Alessandria facebook

Alex Schwazer ad Alessandria per il primo titolo italiano della 21 km di marcia: un’ennesima sfida x.com