Schillaci | Ridurre incompatibilità medici rafforza Ssn

Il Ministro della Salute, Schillaci, ha espresso interesse per la proposta di legge di Forza Italia volta a ridurre le incompatibilità dei medici. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, riducendo le liste d’attesa e favorendo una maggiore valorizzazione del sistema sanitario pubblico. La proposta sarà discussa con gli altri partiti di maggioranza nel quadro delle riforme in corso, che includono anche importanti decreti di modernizzazione della sanità italiana.

Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - "Ho ascoltato con grande interesse la proposta di legge di Forza Italia per ridurre le incompatibilità per i medici, in modo da snellire le liste d'attesa e rafforzare il Ssn, poi ovviamente andrà discussa con i quattro partiti di maggioranza: la proposta va all'interno del percorso che abbiamo attuato col Governo, di valorizzazione del Servizio sanitario nazionale, ma anche di riforme, perché sono ora in discussione due decreti molto importanti che possono veramente modernizzare la sanità italiana. Il primo è il riordino delle professioni sanitarie e il secondo, approvato lunedì, è finalmente mettere d'accordo una medicina territoriale con la medicina ospedaliera in chiave più moderna".

