Il ministro Schillaci | Vogliamo dare un servizio più moderno ed efficiente

Il Consiglio dei ministri ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge volto a riorganizzare e potenziare il sistema sanitario nazionale. Il ministro Schillaci ha sottolineato l’obiettivo di offrire un servizio più moderno ed efficiente, attraverso misure che migliorino l’assistenza territoriale e ospedaliera. La proposta si inserisce in un percorso di revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, con l’intento di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Il Consiglio dei ministri ha approvato con procedura d’urgenza il disegno di legge di delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo dare più centralità alla persona, una Servizio sanitario nazionale più efficiente e moderno, capace di rispondere alle nuove esigenze, riducendo la mobilità sanitaria e offrendo nuovi modelli di presa in carico per l’assistenza territoriale", ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci (foto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro Schillaci: "Vogliamo dare un servizio più moderno ed efficiente" Leggi anche: Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori ‘Rita Levi Montalcini’ dell’Irccs Spallanzani di Roma Leggi anche: RC Auto. Massimiliano Caradonna (DEKRA Group): “Qualità del servizio e innovazione sono la chiave per una gestione dei sinistri più trasparente ed efficiente” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il ministro Schillaci: Vogliamo dare un servizio più moderno ed efficiente; Riforma del Ssn, approvato dal Cdm il testo del Ddl delega; Schillaci Dal Cdm legge delega per un sistema sanitario più efficiente; Sanità, il Cdm approva il ddl per la riforma. Schillaci: Puntiamo ad un Servizio Sanitario Nazionale più efficiente. Il ministro Schillaci: "Vogliamo dare un servizio più moderno ed efficiente" - Il Consiglio dei ministri ha approvato con procedura d’urgenza il disegno di legge di delega al governo per l’adozione ... quotidiano.net

Cdm approva Ddl Riforma Sanità, Schillaci: Puntiamo a Servizio più efficiente e moderno

Nel DdL delega approvato oggi dal CdM anche la definizione e l'aggiornamento dei servizi di #salutementale nel rispetto dell’autonomia regionale, garantendo l’integrazione nel modello territoriale e distrettuale. Il Ministro Schillaci ne parla in conferenza stam x.com

In Congo per rafforzare i rapporti bilaterali e la cooperazione sanitaria nel quadro del Piano Mattei. Insieme al Ministro Schillaci abbiamo incontrato le autorità congolesi e visitato strutture sostenute dalla Cooperazione italiana. L’Africa resta una priorità della n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.