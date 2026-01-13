Il ministro Schillaci | Vogliamo dare un servizio più moderno ed efficiente

Il Consiglio dei ministri ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge volto a riorganizzare e potenziare il sistema sanitario nazionale. Il ministro Schillaci ha sottolineato l’obiettivo di offrire un servizio più moderno ed efficiente, attraverso misure che migliorino l’assistenza territoriale e ospedaliera. La proposta si inserisce in un percorso di revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, con l’intento di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Il Consiglio dei ministri ha approvato con procedura d’urgenza il disegno di legge di delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. "Vogliamo dare più centralità alla persona, una Servizio sanitario nazionale più efficiente e moderno, capace di rispondere alle nuove esigenze, riducendo la mobilità sanitaria e offrendo nuovi modelli di presa in carico per l’assistenza territoriale", ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci (foto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

