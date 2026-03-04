Schifani e gli assessorati ad interim Carmelo Greco Pd | Costo salatissimo per i siciliani 120 milioni per il sociale a rischio

Un deputato del Pd ha commentato i costi degli assessorati ad interim in Sicilia, stimando una spesa di 120 milioni di euro destinati al settore sociale, ora a rischio. La sua dichiarazione si aggiunge alla descrizione di una situazione definita come “interim infinito”, riferendosi alla durata prolungata di questi incarichi temporanei. La discussione riguarda quindi l’impatto economico di questa modalità di gestione politica.

“In Sicilia abbiamo inventato una nuova e preoccupante unità di misura del tempo: l’interim infinito”. Inizia così la dura analisi di Carmelo Greco, responsabile organizzazione dell’Unione provinciale del Pd di Palermo, sulla prolungata assenza di una guida politica stabile negli assessorati della Famiglia e delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e del Lavoro. Una situazione che perdura da oltre tre mesi e che, secondo l’esponente dem, non è una semplice questione di equilibri di potere, ma una vera e propria paralisi amministrativa con ricadute drammatiche sul territorio. Il cuore della critica riguarda l'impatto economico della vacatio assessoriale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rimpasto più vicino, Schifani: "Entro marzo lascerò l'interim dei due assessorati"Il presidente annuncia: "Ormai è un atto ineludibile, assegnerò gli incarichi a persone che possano svolgere il ruolo a pieno titolo" "Nella mia...

Its Academy, il governo Schifani stanzia oltre 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti sicilianiIl governo Schifani rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e investe oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali per innovare i...