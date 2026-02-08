Schianto frontale tra auto e camion a Morbegno | morto dopo una settimana Mirko Zala-Paravicini

Un incidente frontale sulla tangenziale di Morbegno ha cambiato la vita di Mirko Zala-Paravicini, che è morto una settimana dopo l’impatto. L’uomo era rimasto ferito gravemente nello scontro tra un’auto e un camion, avvenuto lo scorso 1 febbraio. Dopo sette giorni in ospedale a Coira, le sue condizioni si sono aggravate, portandolo alla morte. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Mirko Zala-Paravicini è morto lo scorso 1 febbraio all'ospedale di Coira. Una settimana prima era rimasto coinvolto in un incidente sulla tangenziale a Morbegno (Sondrio).

