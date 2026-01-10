Circumvesuviana Fico e Casillo si sono accorti che non è così facile mandare De Gregorio via dall'Eav

La gestione della Circumvesuviana rappresenta una delle sfide principali per la Regione Campania, con i dossier relativi alla società Eav sotto attenta osservazione. Recentemente, le difficoltà nel modificare la situazione e le resistenze interne hanno evidenziato le complessità di intervenire efficacemente. Uno degli aspetti più delicati riguarda anche le dinamiche di personnel e le decisioni strategiche, che richiedono tempi e approcci accurati.

Uno dei dossier più importanti sulla scrivania di Roberto Fico in Regione Campania è la questione Circumvesuviana. Ma i nodi non sono così facili da sciogliere.

«Eav, dialogo con Fico e Casillo» - Infine: «Certamente c’è da cambiare il fatto che una macchina così complessa come l’Eav da dieci anni sia tutta sulle spalle di un’unica persona, Umberto De Gregorio, le cui responsabilità vanno ... ilroma.net

Circumvesuviana, Fico: “Così non va, servono più treni subito” - Roberto Fico interviene senza giri di parole su una delle infrastrutture più ... cronachedellacampania.it

Caso Circumvesuviana, Fico incontra De Gregorio: "Garantire un servizio dignitoso" - facebook.com facebook

Sulla Circumvesuviana “non c’è dubbio che ci voglia un cambio di passo”. Roberto Fico interviene senza giri di parole su una delle infrastrutture più criticate della Campania, la linea gestita da Eav da anni al centro delle proteste di pendolari e studenti. Le par x.com

