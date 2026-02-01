Forever and Ever in mostra gli scatti di Tania Bucci

Sabato scorso è stata inaugurata a Firenze la mostra fotografica “Forever and Ever” di Tania Bucci. Le sue immagini sono esposte all’Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri, in via dei Serragli 104. La mostra raccoglie scatti che raccontano storie di vita e di emozioni, catturate con uno stile diretto e semplice. Sono fotografie che invitano il visitatore a fermarsi e riflettere, senza troppi fronzoli. La mostra resterà aperta nelle prossime settimane, pronta ad accogliere chi vuole scoprire il mondo attraverso gli occhi di Bu

Firenze, 1 febbraio 2026 – Inaugurata sabato scorso all'Accademia Fiorentina delle Arti e dei Mestieri (via dei Serragli 104, Firenze) la mostra fotografica "Forever and Ever", firmata da Tania Bucci. "Forever and Ever", la mostra fotografica di Tania Bucci In esposizione una selezione di scatti della fotografa fiorentina, che con il suo obbiettivo ha ripreso i più grandi artisti in scena a Firenze e non solo. Una mostra che cade nel decimo anniversario della scomparsa di alcune leggende: Prince, George Michael, Leonard Cohen, David Bowie. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 febbraio 2026, tutti i giorni dalle 14 alle 18.

