Controlli in un' azienda zootecnica | sequestrate due strutture abusive

I militari della Guardia di Finanza di Salerno e il personale del Comune di Eboli hanno effettuato controlli presso un’azienda zootecnica, sequestrando due strutture abusive. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare illeciti ambientali, abusivismo e inquinamento nel settore. Le verifiche hanno confermato la presenza di strutture non conformi alle normative vigenti, contribuendo alla tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica.

