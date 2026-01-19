Controlli in un' azienda zootecnica | sequestrate due strutture abusive
I militari della Guardia di Finanza di Salerno e il personale del Comune di Eboli hanno effettuato controlli presso un’azienda zootecnica, sequestrando due strutture abusive. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare illeciti ambientali, abusivismo e inquinamento nel settore. Le verifiche hanno confermato la presenza di strutture non conformi alle normative vigenti, contribuendo alla tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica.
I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, congiuntamente al personale dell'Ufficio tecnico del Comune di Eboli hanno eseguito un'operazione per contrastare illeciti in materia di salvaguardia dell'ambiente, di abusivismo e di inquinamento che hanno interessato.
