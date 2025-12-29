Sequestrate quasi 3 tonnellate di fuochi d'artificio illegali nel Bresciano | 14 indagati e un arresto

Nel Bresciano, sono stati sequestrati circa 3 tonnellate di fuochi d'artificio illegali, contenenti oltre 7 quintali di esplosivo. L’operazione ha portato all’indagine di 14 persone e a un arresto. Le autorità continuano a monitorare e contrastare il traffico di prodotti pirotecnici non conformi alle norme di sicurezza.

Nel Bresciano sono state sequestrate quasi 3 tonnellate di fuochi d'artificio illegali con un contenuto di esplosivo netto pari a oltre 7 quintali: 14 indagati e un arresto.

