Delegazione M5s aggredita | Fatto di estrema gravità Venga fatta piena luce

Il Coordinamento Regionale del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna condanna fermamente l’episodio di violenza avvenuto a Correggio, durante un sopralluogo istituzionale presso il macello locale. L’aggressione ai danni di deputati e consiglieri regionali, impegnati in attività legittime e pacifiche, rappresenta un fatto di estrema gravità che richiede chiarezza e risposta decisa.

© Ilrestodelcarlino.it - Delegazione M5s aggredita: "Fatto di estrema gravità. Venga fatta piena luce" Il Coordinamento Regionale del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna esprime "la più netta condanna per la grave aggressione avvenuta a Correggio ai danni della deputata Stefania Ascari (nella foto), dell'ex deputato Paolo Bernini e del consigliere regionale Lorenzo Casadei, impegnati in un sopralluogo del tutto legittimo, pacifico e finalizzato all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali presso il macello cittadino (finito sotto accusa degli animalisti per presunti maltrattamenti dei cavalli, ndr). Quanto accaduto – scrivono il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi – rappresenta un fatto di estrema gravità, sul quale chiediamo che venga fatta piena luce, accertando responsabilità e dinamiche senza alcuna ambiguità.

