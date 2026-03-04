Sbarra del passaggio a livello cade e colpisce una donna | ferita 35enne a Como

Questa mattina a Como, una donna di 35 anni è stata ferita dopo essere stata colpita da una sbarra del passaggio a livello all’incrocio tra viale Cesare Battisti e viale Lecco. La sbarra è caduta mentre la donna stava attraversando a piedi, causando l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alla donna ferita.

L’incidente poco prima delle 10 tra viale Cesare Battisti e viale Lecco. Trasportata al Sant’Anna in codice giallo Paura improvvisa questa mattina a Como, all’angolo tra viale Cesare Battisti e viale Lecco, dove una donna è stata colpita da una sbarra del passaggio a livello mentre stava attraversando a piedi. L’episodio è avvenuto poco prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione, il passaggio a livello si stava riaprendo e le sbarre erano già in fase di sollevamento. Per cause ancora da chiarire, però, una delle barriere si sarebbe improvvisamente abbassata, colpendo la donna. La persona ferita è una donna di 35 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Lipomo, oltre agli agenti della polizia ferroviaria e della polizia locale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Bogolese, divelta la sbarra del passaggio a livello: code in strada e treni con quasi un'ora di ritardoUn altro disagio alla circolazione ferroviaria nella mattinata di lunedì 15 dicembre lungo la linea Parma-Suzzara.

Autobus pieno di studenti bloccato sui binari, la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzoDUEVILLE - Un autobus di linea con a bordo degli studenti è rimasto bloccato sui binari della linea ferroviaria Vicenza-Schio, nell'incrocio tra via...

Contenuti e approfondimenti su Sbarra del.

Temi più discussi: Danneggiata la sbarra del passaggio a livello di Putignano, intervento in corso; Paura in paese, autobus carico di studenti viene trafitto dalla sbarra del passaggio a livello e rimane bloccato sui binari (FOTO): in azione i vigili del fuoco; Si blocca ancora la sbarra del passaggio a livello di Dueville dove è rimasta infilzata una corriera; Autobus pieno di studenti bloccato sui binari, la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzo.

Como, urta con il monopattino la sbarra del passaggio a livello che cade e ferisce una donnaIngente mobilitazione questa mattina in via Cesare Battisti, all’incrocio con viale Lecco, dove si trova il passaggio a livello. Intorno alle 9.45, ... espansionetv.it

Urta con il monopattino la sbarra del passaggio a livello che cade in testa a una donnaIncidente questa mattina in viale Cesare Battisti a Como, all’incrocio con viale Lecco. Secondo quanto ricostruito, un uomo alla guida di un monopattino avrebbe urtato la sbarra del passaggio a ... laprovinciadicomo.it

#pullman pieno di studenti bloccato sui binari, la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzo x.com

Autobus pieno di studenti bloccato sui binari, la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzo facebook