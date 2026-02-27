Autobus pieno di studenti bloccato sui binari la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzo

Un autobus di linea con studenti a bordo si è fermato sui binari della ferrovia Vicenza-Schio, all’incrocio tra via Caprera e via Roma a Dueville. La sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzo. L’incidente ha bloccato il traffico ferroviario e il veicolo non è riuscito a muoversi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

DUEVILLE - Un autobus di linea con a bordo degli studenti è rimasto bloccato sui binari della linea ferroviaria Vicenza-Schio, nell'incrocio tra via Caprera e via Roma nel comune di Dueville, questa mattina, venerdì 27 febbraio, intorno alle 7.40. La squadra dei vigili del fuoco, giunta dalla sede centrale di Vicenza, ha constatato che una sbarra del passaggio a livello aveva perforato il vano motore del mezzo, causando una dispersione di olio sulla sede stradale. Accertata l’assenza di feriti tra gli occupanti, i soccorritori hanno provveduto a contenere la fuoriuscita di liquido mediante l’utilizzo di materiale assorbente e a liberare l’autobus dalla sbarra, impiegando apposita strumentazione da taglio per la rimozione in sicurezza dell’ostacolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Autobus pieno di studenti bloccato sui binari, la sbarra del passaggio a livello ha perforato il vano motore del mezzo Bogolese, divelta la sbarra del passaggio a livello: code in strada e treni con quasi un'ora di ritardoUn altro disagio alla circolazione ferroviaria nella mattinata di lunedì 15 dicembre lungo la linea Parma-Suzzara. Bisceglie, tragedia sfiorata sui binari: Carabinieri salvano giovane pochi istanti prima del passaggio del trenoUn intervento provvidenziale ha evitato una tragedia sui binari ferroviari di Bisceglie. Temi più discussi: Auto parcheggiata male blocca bus pieno di studenti; BOFFALORA Bus per Lodi sempre pieno: studenti lasciati alla fermata; Palestra inagibile a San Martino, lezioni di educazione fisica a Viterbo: 20mila euro per la navetta; Il Pronto Bus esteso a Vernio fino alle 21.15. Italia, autobus pieno di studenti cade nel fossato e finisce sott’acqua: è panicoIl sole pomeridiano filtrava attraverso i vetri, accompagnando il chiacchiericcio vivace di decine di giovani che avevano appena lasciato alle spalle un’altra ... thesocialpost.it Esce fumo dall'autobus pieno di studenti, l'autista se ne accorge in tempo e fa evacuare il mezzoCODROIPO - Paura questa mattina sulla linea Codroipo–Udine, dove un autobus del servizio pubblico ha dovuto effettuare una sosta d’emergenza a causa di una densa colonna di fumo che si è sprigionata ... corriereadriatico.it TARANTO - Scontro tra una Ford e un autobus. Circolazione rallentata per diversi minuti in pieno orario di punta, nessun ferito grave - facebook.com facebook